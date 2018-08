Stiri pe aceeasi tema

- Doi iranieni au fost pusi sub acuzare in Statele Unite, fiind acuzati ca ar spiona pentru Guvernul de la Teheran, inclusiv prin monitorizarea unor institutii evreiesti si prin colectarea informatlor unor sustinatori ai grupului disident Mujahideen-e Khalq (MEK), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Doi iranieni au fost puși sub acuzare in Statele Unite, fiind acuzați ca ar spiona pentru Guvernul de la Teheran, inclusiv prin monitorizarea unor instituții evreiești și prin colectarea informațlor unor susținatori ai grupului disident Mujahideen-e Khalq (MEK), relateaza Reuters, citata de Mediafax.

- Doi iranieni care au adunat informatii despre oponenti ai regimului de la Teheran si au facut in secret fotografii unor institutii evreiesti din Statele Unite au fost acuzati luni de spionaj in beneficiul guvernului iranian, transmite AFP. Potrivit ministerului Justitiei, americano-iranianul…

- Un judecator din Washington a dispus ca un avion cu care erau trimise acasa o mama si fiica sa ce au cerut azil in Statele Unite sa se intoarca din drum si l-a amenintat pe secretarul american al Justitiei ca-l da in judecata cu privire la un ultraj fata de un magistrat.

- Dupa 8 ani de sedere in Statele Unite, cantareata a primit, in sfarsit, cetatenia. Cantareața Anamaria Ferentz a plecat de ani buni in Statele Unite si s-a integrat perfect stilului de viata american. Acolo a fost si cantareata, si profesoara de muzica, dar si agent imobiliar, locuind ba in New York,…

- Acest lucru se intampla dupa ce fiica presedintelui SUA se decisese sa ii limiteze dezvoltarea pentru a evita conflictele de interese cu functia sa de consilier la Casa Alba, informeaza AFP. Dupa o crestere puternica a vanzarilor in 2016, datorata campaniei prezidentiale, brandul a fost afectat…

- CHISINAU, 20 iul — Sputnik. Un grup de cercetatori au studiat un numar de accidente aviatice care au avut loc în ultimele decade si au ajuns la concluzia ca locurile cele mai sigure sunt în spatele salonului. Potrivit acestora, pasagerii care se afla aproape de coada…

- Parintii care fumeaza in interiorul locuintelor si isi expun copiii la inhalarea pasiva a fumului de tigara pot contribui la cresterea riscului acestora de a sforai, conform unui studiu efectuat recent, citat de APP, informeaza AGERPRES . Riscul copiilor de a sforai creste cu 2% pentru fiecare tigara…