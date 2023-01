Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 52 de ani, din județul Bacau, a fost condamnat pe 13 ianuarie de Judecatoria Onești la 6 luni de inchisoare cu executare pentru uciderea unui caine. Sentința nu este definitiva, dar este una fara precedent, informeaza Libertatea.ro. Barbatul in varsta de 52 de ani, din localitatea Berzunți,…

- Descoperire șocanta in județul Bacau. O adolescenta de 16 ani a fost gasita parțial carbonizata in gradina locuinței sale, din comuna Bogdanești. Descoperirea tragica a fost facuta chiar de familia fetei. La data de 9 ianuarie, in jurul orei 06.30, o minora de 16 ani, din comuna Bogdanești a fost…

- Vladimir Draghia și Alice Cavaleru au plecat in vacanța in Tenerife, impreuna cu fetițele lor, insa, imediat ce au aterizat, aceștia s-au confrutat cu o situație la care nu se așteptau. Actorul a impartașit cu fanii totul, postand un mesaj pe contul de socializare. „Asta e coada de la taxi. Se pare…

- Cove este casatorit cu Florentina din anul 2013, iar dupa 10 ani de casniciei au invațat cum sa fie armonie și echilibru in familia lor. Prezentatorul TV a spus cine ia deciziile in familie și cine are ultimul cuvant. Dupa trei ani de relație, Cove s-a casatorit cu Florentina in anul 2013, iar de atunci…

- Soția președintelui lui Poli Iași, Cornel Șfaițer, a decedat la doar 57 de ani. Danielei Șfaițer i s-a facut rau și nu a mai putut fi salvata. Duminica dimineața, in ce se afla in casa familiei din Botoșani, Daniela Șfaițer a acuzat probleme de sanatate. Soțul ei a apelat de urgența la 112. Femeia a…

- Barbatul din Falești care și-a terorizat familia ani la rand, pana soția și-a pus capat zilelor a fost condamnat la 6 ani de inchisoare cu executare in penitenciar de tip semiinchis. Decizia a fost luata de Judecatoriei Balți, informeaza Procuratura Generala.

- Doi deținuți au fost condamnați la 10 și respectiv 8 ani inchisoare și incasarea prejudiciului de peste 400.000 lei suferit de o femeie, de la care unul din deținuți a primit banii ca și pretins imprumut, anunța procurorii PCCOCS.

- Din relatarile lui Dimitrie Cantemir, in lucrarea sa Descrierea Moldovei, putem afla ca intemeierea familiei sub semnul casatoriei are loc odata cu oficierea logodnei, fapt hotarat de Biserica. Datina straveche moldoveneasca este ca baieții sa-și aleaga nevestele și nu invers. Tradiția populara in vechile…