Iranianul care a inspirat filmul "The Terminal" a murit pe aeroportul din Paris

Aaron Carter, cantarețul și fratele lui Nick Carter, membru al trupei Backstreet Boys, a murit la varsta de 34 de ani, au confirmat reprezentanții acestuia.

Sarbul Novak Djokovic si grecul Stefanos Tsitsipas s-au calificat in semifinalele turneului masculin de tenis de la Paris, ultimul de categoria ATP Masters 1.000 din acest sezon, dotat cu premii in valoare totala de 5.415.410 euro, informeaza Agerpres.

O femeie in varsta de 45 de ani a murit, vineri, in judetul Dolj, dupa ce a intrat intr-un copac cu masina pe care o conducea, iar o fata de 13 ani, care se afla in autoturism, a fost ranita, fiind transportata la spital, informeaza News.ro.

Un iranian supranumit "cel mai murdar om din lume" pentru ca nu a facut dus de zeci de ani a murit la varsta de 94 de ani, au anuntat marti mass-media oficiale, potrivit AFP.

Comunitatea Declic organizeaza, vineri, un protest la Cluj-Napoca, cu mesajul: "Neam ucis de nosocomiale". In cadrul actiunii, peste 500 de lumanari vor fi aprinse in Piata Unirii.

Cantaretul haitian Mikaben a murit in urma unui presupus atac de cord, in timpul unui concert sustinut la Paris, anunța RADOR.

Șefii Airbus și Air France au fost intampinați cu strigate de "rușine" la deschiderea unui proces mult așteptat la Paris in legatura cu un accidentul de avion din 2009 in Brazilia, scrie BBC, citat de Mediafax.

Liderul AUR, George Simion, a avut cununia civila cu Ilinca Munteanu, in localitatea Maciuca, iar cei doi tineri au spus "DA" in fața ofițerului de stare civila.