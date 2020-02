Zeci de mii de iranieni au iesit marti pe strazile din Teheran si din alte orase ale tarii pentru a marca implinirea a 41 de la revolutia islamica, pe fondul escaladarii tensiunilor cu Statele Unite, transmite Reuters.



Televiziunea de stat a difuzat imagini de la adunari desfasurate in capitala si in cel putin alte sase orase, printre care Mashhad, Ahvaz si Kerman, in care multimile purtau pancarte pe care scria 'Moarte Americii' si 'Moarte Israelului'.



Iranul s-a aflat foarte aproape de un conflict deschis cu Statele Unite luna trecuta, dupa atacul american…