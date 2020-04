Stiri pe aceeasi tema

- Iranul va da un raspuns hotarat oricarei 'erori de calcul' din partea SUA in zona Golfului, a transmis duminica marina Gardienilor Revolutiei, intr-un comunicat publicat pe site-ul de stiri al acestora, Sepah News, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Armata SUA a comunicat miercuri ca 11 nave…

- Pentagonul a denuntat miercuri operatiuni "periculoase" efectuate de ambarcatiuni ale marinei Garzilor Revolutionare iraniene in apropierea navelor de razboi americane ce patruleaza in apele Golfului, informeaza AFP si Reuters. Potrivit sursei citate, 11 vedete ale marinei Garzilor Revolutionare…

- O inalta oficialitate din cadrul Gardienilor Revolutiei (armata de elita a regimului iranian), Farhad Dabirian, ''a devenit martir'' vineri in Siria, a anuntat agentia de presa Fars, fara sa dea detalii cu privire la modul in care a murit acesta, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Agentia, care…

- Autoritațile iraniene au anunțat joi primele masuri mai drastice pentru controlul epidemiei care a infectat 3.500 de persoane și a ucis 107, scrie The Guardian. Iranul va institui puncte de paza pentru a limita circulația intre principalele orașe ale țarii. In același timp, autoritațile au indemnat…

- Un militar din cadrul Gardienilor Revolutiei din Iran a fost ucis intr-un atac cu rachete produs marti in Siria, informeaza agentia de presa Fars.Potrivit unor surse militare, atacul cu rachete a avut loc in regiunea siriana Alep, conform Mediafax.ro. Citește și: Ultima ora! Un alt…

- Iranul este pregatit sa loveasca SUA si Israelul daca acestea ii vor da vreun motiv sa o faca, a declarat joi comandantul Gardienilor Revolutiei intr-un discurs transmis direct de televiziunea de stat de la Teheran, potrivit Reuters. 'Daca veti face cea mai mica eroare, va vom lovi…

- Autoritatile de la Kiev nu sunt multumite cu valoarea compensatiilor pe care le-a oferit Iranul familiilor ucrainenilor ucisi luna trecuta, cand armata iraniana a doborat din greseala un avion ucrainean in apropiere de Teheran, si va cauta sa obtina cresterea sumelor, a declarat duminica presedintele…

- Armata sud-coreeana a anuntat marti ca intentioneaza sa extinda aria de operare a unei unitati antipiraterie care actioneaza in prezent in largul Africii pana in zona stramtorii Ormuz, dupa ce SUA au facut presiuni pentru participarea la protejarea petrolierelor in tranzit, relateaza Reuters. Atacurile…