- Statele Unite vor riposta rapid, „poate intr-o maniera disproportionata”, daca Iranul loveste orice tinta sau persoana americana, a amenințat duminica, pe Twitter, presedintele Donald Trump. Amenințarile vin dupa ce parlamentul irakian a cerut trupelor americane sa paraseasca teritoriul sau, adaugand…

- Președintele SUA, Donald Trump, a discutat duminica cu premierul britanic Boris Johnson despre situația actuala din Irak și Iran, a anuntat Casa Alba printr-un comunicat, potrivit site-ului agentie Reuters, scrie Mediafax.Comunicatul a oferit cateva detalii despre specificul apelului, menționand…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat marti ca se asteapta ca Irakul sa protejeze ambasada americana la Bagdad, care a fost atacata de manifestanti protestand impotriva raidurilor americane, relateaza Reuters, dpa si AFP. "Ne asteptam ca Irakul sa-si foloseasca fortele pentru a proteja ambasada,…

- Presedintele american Donald Trump a reafirmat miercuri ca nu a facut ''nimic rau'', intr-un mesaj transmis pe Twitter cu cateva ore inaintea votului din Camera Reprezentantilor privind procedura de destituire lansata impotriva sa, relateaza AFP si Reuters. "Va vine sa…

- Presedintele american, Donald Trump, a multumit Iranului pentru 'o negociere foarte corecta' in cazul schimbului de detinuti intervenit sambata intre cele doua tari inamice, relateaza AFP, Reuters.'Multumesc, Iran, pentru o negociere foarte corecta. Vedeti, putem face o intelegere impreuna!',…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca ia in calcul "serios" sa depuna marturie in cadrul anchetei pentru destituirea sa care il vizeaza in Camera Reprezentantilor, dupa cum i-a cerut presedinta camerei inferioare a Congresului, democrata Nancy Pelosi, relateaza AFP si Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump a calificat miercuri drept un "mare succes" crearea unei zone de securitate in Siria, precizand ca urmeaza sa faca o declaratie de la Casa Alba pe aceasta tema mai tarziu in cursul zilei, relateaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres. "Mare succes la frontiera dintre…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri nominalizarea secretarului adjunct pentru energie Dan Brouillette pentru functia de ministru al energiei, transmite Reuters preluat de agerpres. "Sunt bucuros sa-l propun pe secretarul adjunct Dan Brouillette pentru a fi noul ministru al energiei.…