- Trei milioane de dolari! Atat este pregatit sa ofere un deputat iranian ca recompensa pentru „oricine il omoara” pe Donald Trump, a relatat agentia semioficiala ISNA, preluata marti de...

- "Din partea populatiei din provincia Kerman, vom plati o recompensa de 3 milioane de dolari cash oricui il va ucide pe Trump", le-a spus colegilor din parlament deputatul Ahmad Hamzeh. Acesta nu a precizat daca este vorba de o decizie luata de conducatorii religiosi ai Iranului de a-l ameninta pe…

- Presedintele american Donald Trump, reluand avalansa de critici la adresa generalului iranian Qassem Soleimani, ucis la 8 ianuarie intr-un raid al SUA, l-a numit 'fiu de catea', in cadrul unui miting electoral la Milwaukee, subliniind ca exista 'multi tineri barbati si femei care umbla fara maini si…

- The Financial Times: Bomba cu ceas demografica a Europei. Europa se confrunta cu o criza demografica, una care i-ar putea lovi creșterea economica și finanțele publice ● Les Echos: Razboi comercial: consecințe politice înca incerte pentru Trump ● The Atlantic: Iranul înca nu a razbunat moartea…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu peste 4%, ca efect al detensionarii conflictului dintre Statele Unite si Iran, inversând cresterea la cel mai ridicat nivel din ultimele patru luni înregistrata la începutul tranzactiilor, în urma atacului iranian cu rachete împotriva…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat luni ca nimeni nu ar trebui sa-i amenințe națiunea, raspunzând astfel mesajului transmis pe Twitter de președintele american Donald Trump, în care acesta amenința sa loveasca 52 de ținte din Iran, relateaza Reuters.„Cei care se…

- Vicepresedintele Mike Pence va sustine un discurs luni in care va expune politica executivului american asupra Iranului, a declarat un oficial al Casei Albe, dupa ce uciderea generalului iranian Qassem Soleimani a starnit proteste pe intreg teritoriului acestui stat din Orientul Mijlociu, transmite…

- Banca Angliei a amendat Citigroup cu 43,9 milioane de lire (56,3 milioane de dolari), transmite Reuters, potrivit MEDIAFAX.Amenda vine dupa ce grupul de banking american nu si-ar fi respectat plațile programate catre Banca Angliei in perioada 2014-2018. Citește și: Orban ii da replica…