Un cutremur de pamant cu magnitudine moderata a fost resimtit in cursul noptii de joi spre vineri la Teheran, provocand miscari de panica in capitala Iranului, potrivit AFP. O zguduitura de cateva secunde a fost resimtita de mai multi corespondenti ai AFP vineri in jurul orei 00.45 (joi, 20.15 GMT). Site-ul centrului de studii seismologice al Univeristatii din Teheran nu a fost accesibil, dar, potrivit contului de Twitter de supraveghere a miscarilor telurice EMSC, seismul, cu o magnitudine de 4,8, a avut ca epicentrul un punct situat la 55 de kilometri est de capitala Iranului. Imediat dupa cutremur,…