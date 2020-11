Stiri pe aceeasi tema

- Un om de stiinta de rang inalt care lucra in sectorul nuclear in Iran a murit din cauza ranilor, in urma unui atac asupra vehiculului sau, comis de catre niste „teroristi inarmati”, in apropiere de Teheran, a anuntat Ministerul iranian al Apararii intr-un comunicat, relateaza AFP.

- Barbatul a fost identificat in mod oficial ca fiind Mohsen Fakhrizadeh, seful departamentului de cercetare si inovatie din cadrul Ministerului. El a fost "grav ranit", dupa ce masina sa a fost luata drept tinta de catre mai multi atacatori, care au fost atacati, la randul lor, de catre membri ai echipei…

- Mohsen Fakhrizadeh, șeful programului nuclear al Iranului, a fost asasinat in dupa-amiaza zilei de vineri la Teheran, anunța presa din Iraniana. Potrivit informațiilor primite, mașina in care acesta se afla a fost atacata, fiind trase multiple focuri de arma in direcția autoturismului. „In dupa-amiaza…

- Mohsen Fakhrizadeh, directorul programului nuclear iranian, a fost vizat de un atac armat, la periferia Teheranului, iar, conform unor surse, a murit, informeaza agentia Associated Press. Atacul a avut loc vineri in localitatea Absard, situata la periferia Teheranului, conform agentiei Fars.…

- Presa iraniana a anunțat vineri ca doctorul Mohsen Fakhrizadeh, expert in domeniul nuclear și ofițer al Gardienilor Revoluției, a fost ucis in urma unui atac care a avut loc in apropiere de capitala țarii, scriu publicațiile israeliene Times of Israel și Jerusalem Post. Mohsen Fakhrizadeh, un inalt…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, informeaza ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, pentru cererile depuse in luna octombrie, aferente serviciilor prestate in luna septembrie si trimestrul al III-lea 2020. Suma totala…

- Presedintele american, Donald Trump, a fost vizat de o tentativa de asasinat. Un pachet care continea o otrava mortala, numita ricina, i-a fost trimis prin posta la Casa Alba.Acesta nu a ajuns in mainile lui Trump, intrucat a fost verificat si distrus de serviciile secrete.