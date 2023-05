Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii kosovari vor putea sa calatoreasca in UE, iar cetatenii țarilor UE in Kosovo fara viza timp de pana la 90 de zile intr-o perioada de 180 de zile, anunța Rador, care citeaza Haberler. Decizia va intra in vigoare dupa publicarea ei in Jurnalul Oficial al UE. Scutirea de viza se va aplica cel…

- Conducatorul Bisericii Maronite Libaneze, patriarhul Bechara Boutros al-Rahi, a facut apel la deportarea tuturor refugiatilor sirieni aflati in Liban, informeaza Rador.In mesajul sau de Paste, patriarhul Bechara Boutros al-Rahi i-a acuzat pe refugiatii sirieni ca au secatuit resursele statului libanez,…

- Increderea britanicilor in UE o depașește pe cea avuta in Parlamentul de la Westminster, pentru prima data in trei decenii, potrivit unui sondaj World Values Survey, transmite publicația spaniola El Mundo, citata de Rador. Populația Marii Britanii are mai multa incredere in Uniunea Europeana decat…

- Fondatorul grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat ca, dupa incheierea contractului și a activitatilor in zona asa-zisei operațiuni militare ruse din Ucraina, peste cinci mii de foști detinuti rusi au fost grațiați, scrie Tass, conform Rador.'In momentul de fata, contractul semnat cu Wagner…

- Jake Sullivan, asistentul adjunct al președintelui SUA și consilier pentru securitate naționala al vice-președintelui SUA, l-a avertizat, vineri, pe președintele georgian, Salome Zurabisvili, sa nu participe la ocolirea sancțiunilor impuse Rusiei, anunța Tass, potrivit Rador.Jake Sullivan și Salome…

- Ministerul de externe al Spaniei a comunicat ca rezultatul rundei de dialog la nivel inalt dintre Belgrad și Pristina din 27 februarie de la Bruxelles a fost un pas inainte, dar inca mai este nevoie de multa munca pentru a se ajunge la un acord de normalizare a relațiilor, in baza planului european,…

Conducatorul delegatiei Uniunii Europene in teritoriile palestiniene a facut apel la aducerea in fata justitiei a tuturor celor vinovati pentru turbulentele fatale din localitatea Huwara din Cisiordania, scrie Rador.

- CFR Calatori a introdus o noua facilitate valabila in aplicația online pentru cumpararea biletelor. Calatorii CFR care cumpara bilete online iși pot alege locul și vagonul, incepand cu aceasta luna. Alegerea locului este posibila pentru biletele cumparate cu cel puțin 24 de ore inainte de inceperea…