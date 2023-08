Stiri pe aceeasi tema

- Seful bancii centrale a Iranului a declarat sambata ca toate fondurile inghetate ale Iranului in Coreea de Sud au fost deblocate si vor fi folosite pentru ”bunuri nesanctionate”, transmite Reuters. Postarea lui Mohammad Reza Farzin pe retelele de socializare a parut sa confirme comentariile…

- Mohammad Reza Farzin, șeful bancii centrale a Iranului, a anunțat sambata ca toate fondurile țarii din Coreea de Sud au fost deblocate și vor fi folosite pentru achiziția de „bunuri nesancționate", potrivit Reuters. Mesajul lui Mohammad Reza Farzin publicat pe rețelele de socializare a parut…

- Casa Alba a subliniat vineri ca vor exista restrictii asupra a ceea ce Iranul va putea face cu orice fonduri dezghetate in temeiul unui nou acord care a dus la eliberarea a cinci americani din inchisoare si trecuti in arest la domiciliu in Teheran, transmite Reuters.Purtatorul de cuvant al Casei…

- Ucraina si Polonia au convocat reciproc ambasadorii, dupa escaladarea unei dispute in urma unei declaratii a unui consilier de politica externa al presedintelui Poloniei, care a spus ca Kievul ar trebui sa arate mai multa apreciere pentru sprijinul Varsoviei in razboiul sau cu Rusia, relateaza Reuters.…

- Munitii cu dispersie furnizate Ucrainei de catre SUA au ajuns in mainile armatei ucrainene, care le foloseste deja impotriva trupelor ruse, a declarat joi purtatorul de cuvant al Casei Albe pe teme de securitate, John Kirby, transmite Reuters.

- Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin, a declarat vineri ca „raspandirea de zvonuri și calomnii” este o tactica obișnuita a hackerilor din Statele Unite, dupa ce presa a relatat ca China a ajuns la un acord cu Cuba pentru a inființa o instalație de spionaj pe insula. Citand…

- Casa Alba a declarat ca recentele intalniri periculoase dintre forțele americane și chineze in Stramtoarea Taiwan și in Marea Chinei de Sud reflecta o agresivitate tot mai mare a armatei de la Beijing, care crește riscul unei erori in care „cineva va fi ranit”. Statele Unite afirma ca doua intalniri…

- China a respins „intr-un maniera neobisnuit de tranșanta” o solicitare a Statelor Unite(SUA) pentru o intalnire bilaterala intre ministrii apararii din cele doua tari, scrie The Wall Street Journal. Intalnirea era pregatita in marja unui forum de securitate organizat in Singapore, la sfarsitul saptamanii…