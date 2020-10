Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a avertizat sambata impotriva oricarei "intruziuni" pe teritoriul sau de catre fortele armene si azere angajate in lupte in Nagorno-Karabah, dupa ce tiruri de mortiere au lovit sate iraniene situate de-a lungul frontierei, relateaza AFP. "Orice intruziune pe teritoriul tarii noastre de catre…

- Statele Unite au anuntat luni noi sanctiuni impotriva Iranului, transmite dpa. Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a precizat ca sunt vizate direct ministerul iranian al apararii si unitati afiliate armatei, care achizitioneaza armament. ''Daca violati embargoul…

- Germania, Regatul Unit si Germania contesta dreptul SUA de a reimpune sanctiuni ale ONU impotriva Iranului, dupa ce Washingtonul a anuntat reintroducerea acestor sanctiuni prin activarea asa-zisului mecanism “snapback”, informeaza DPA. Intr-un comunicat comun din partea celor trei tari, semnatare ale…

- Administratia Donald Trump va anunta, luni, sanctiuni impotriva a zeci de persoane si entitati implicate in programele balistic si nuclear ale Iranului, afirma un oficial american citat de agentia Reuters, scrie Agerpres.Citește și: Prima piata agroalimentara cu produse exclusiv romanesti certificate…

- Guvernul iranian analizeaza ideea de a o asasina pe ambasadoarea Statelor Unite in Africa de Sud, Lana Marks, arata rapoarte ale serviciilor de informatii americane, potrivit unui oficial guvernamental de la Washington citat duminica de publicatia Politico. Informatiile despre tentativa…

- Mai multi ministri de externe ai UE au insistat joi pentru pentru masuri mai dure decat cele avute in vedere in prezent de catre Uniunea Europeana impotriva presedintelui belarus, Aleksandr Lukasenko, relateaza dpa. Politia din Belarus a recurs la o reprimare violenta a protestelor, in cea mai mare…

- Teheranul a salutat sambata un vot al Consiliului de Securitate al ONU de respingere a rezolutiei propuse de Washington pentru prelungirea embargoului asupra vanzarilor de arme catre Iran care expira in octombrie, informeaza France Presse preluat de agerpres. "In istoria de 75 de ani a Natiunilor…