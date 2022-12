Un iranian a fost impuscat mortal de fortele de securitate dupa ce echipa nationala a Iranului a pierdut in fata SUA si a fost eliminata de la Cupa Mondiala, in timp ce demonstratii antiguvernamentale au avut loc in interiorul si in afara stadionului din Qatar si in Iran, scrie The Guardian, citat de news.ro.

