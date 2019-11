Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a anuntat luni ca SUA vor pune capat, pe 15 decembrie, derogarii acordate Iranului care permite uzinei nucleare de la Fordo sa functioneze in pofida sanctiunilor impuse, informeaza AFP. Iranul a reluat la inceputul lunii noiembrie activitatile de…

- Potrivit acestui acord, a amintit Rohani intr-un discurs transmis in direct de televiziunea de stat, Iranul a depozitat la Fordo 1.044 de centrifuge din prima generatie IR-1, care merg in gol. "Incepand de maine (miercuri), vom incepe sa injectam gaz (de uraniu in stare gazoasa) la Fordo", a declarat…

- Inamicii care vor incerca sa atace Iranul se vor confrunta cu "captivitate si infrangere", a avertizat marti seful Statului Major iranian, citat de Reuters, la o zi dupa ce presedintele Hassan Rouhani a declarat ca mesajul Iranului catre lume este "pace si stabilitate". Statele Unite,…

- Schimb de replici din ce in ce mai fierbinți intre Teheran, Riyad și Washington. Statele Unite și Arabia Saudita vor declanșa un «razboi total» in cazul in care le vine ideea sa atace Iranul, a declarat șeful diplomației iraniene, Mohammad Javad Zarif, intr-un interviu pentru postul american de televiziune…

- Donald Trump a anunțat noi sancțiuni impotriva Teheranului, considerand ca acesta a avut un rol in raidurile de duminica trecuta care au blocat temporar aproape jumatate din producția de petrol saudit. Aliații occidentali ai Riyadului intenționeaza sa discute unele eventuale riposte politice, financiare…

- Declarațiile comandantului au fost facute in contextul in care Statele Unite au acuzat Iranul ca a efectuat atacurile asupra instalațiilor petroliere din Arabia Saudita, amplificand conflictele din Orientul Mijlociu. Doua instalatii petroliere din Arabia Saudita au fost afectate de incendii…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a calificat vineri drept "inacceptabila" noua reducere a angajamentelor luate de Iran pentru reglementarea activitatilor sale nucleare, relateaza AFP. "Tocmai au anuntat ca vor continua sa faca mai multa cercetare si sa-si dezvolte sistemele lor de arme nucleare.…

- Cancelarul german Angela Merkel a informat ca discuțiile avute duminica intre miniștrii de Externe ai Iranului și Franței au reprezentat un eveniment pe marginea summitului G7 și fiecare oportunitate ar trebui folosita pentru rezolvarea tensiunilor intre Washington și Teheran, relateaza Reuters, citat…