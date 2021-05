Stiri pe aceeasi tema

- Iranul reitereaza un indemn la un schimb de detinuti cu Statele Unite, in contextul in care cei doi vechi inamici continua negocieri cu marile puteri in vederea unei reveniri in cadrul Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Statele Unite…

- ”Este cu siguranta potrivit sa respingem asemenea actiuni din partea celor care pretind in mod mincinos ca sunt campionii drepturilor omului, aceiasi care, din motive politice, nu doar au ramas muti in fata incalcarii drepturilor poporului iranian prin regimul ilegal al sanctiunilor ilegale impuse de…

- Purtatorul de cuvant al Organizatiei pentru Energie Atomica a Iranului a spus ca incidentul a fost provocat de o problema la reteaua de distributie a electricitatii de la Natanz, potrivit presei iraniene. Purtatorul de cuvant, Behrouz Kamalvandi, a declarat anterior ca ”incidentul nu a provocat victime…

- Statele Unite au facut propuneri "foarte serioase" Iranului pentru a relansa acordul nuclear iranian in timpul negocierilor de la Viena si se asteapta ca Teheranul sa dea dovada de aceeasi "seriozitate", a declarat vineri un oficial american, transmite AFP. Negociatorii americani "au prezentat o idee…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a afirmat miercuri, într-o sedinta de guvern, ca discutiile initiale de la Viena ale Iranului cu SUA si celelalte puterni mondiale au fost ”un succes” care a deschis ”un capitol nou” pentru salvarea acordului nuclear din 2015, transmite…

- Iranul a criticat joi SUA pentru ca nu au schimbat politica de ''presiune maxima'' impotriva Iranului dusa de fosta administratie Donald Trump, avertizand ca acest lucru nu va duce la nicio solutie diplomatica, relateaza AFP potrivit Agerpres. ''Statele Unite declara ca favorizeaza diplomatia, nu…

- Teheranul a efectuat recent o serie de exercitii militare. Iran and Russia begin joint naval drill "Maritime Security Belt" in the northern part of the Indian Ocean. — Yuri Lyamin (@imp_navigator) Statele Unite studiaza in prezent posibilitatea unei eventuale reveniri in cadrul Acordului de la Viena…

- Ministrul iranian pentru serviciile de informații a declarat ca presiunile continue din partea Vestului ar putea împinge Teheranul sa riposteze ca o „pisica încolțita” și sa încerce sa obțina arme nucleare, relateaza Reuters.Comentariile facute în timpul unui…