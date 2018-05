Stiri pe aceeasi tema

- Sanctiunile reintroduse de presedintele american Donald Trump impotriva companiilor straine prezente in Iran sunt "inacceptabile" si trebuie sa faca obiectul negocierilor cu europenii, a declarat joi ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP. "Vrem sa le spunem americanilor ca sanctiunile…

- Țarile europene nu vor parasi acordul nuclear cu Iranul, indiferent de decizia SUA, a anunțat ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian. Franta, Marea Britanie si Germania vor ramane in acordul privind programul nuclear iranian semnat cu Teheranul in 2015, scrie Agerpres. ”Suntem hotarati sa…

- 'Totul ne face sa credem' ca Siria nu mai este in masura sa produca arme chimice, insa daca ea le va folosi inca o data, Franta si aliatii sai nu vor ezita sa loveasca din nou, a declarat marti seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian, informeaza AFP. Raspunzand unei intrebari in cadrul…

- Atacurile occidentale din Siria au distrus "o buna parte din arsenalul chimic" al regimului de la Damasc, a declarat sambata seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, potrivit AFP. "O buna parte a...

- Presedintele american Donald Trump, care este cunoscut pentru mesajele sale pe Twitter in legatura cu diverse probleme, ar trebui sa reduca numarul postarilor pe reteaua de socializare, a declarat joi vicepremierul si ministrul de externe neozeelandez Winston Peters, relateaza dpa. "In ceea ce-l priveste…

- Moscova este ingrijorata de noua strategie nucleara a SUA care presupune sporirea rolului armelor nucleare, inclusiv prin crearea si desfasurarea rachetelor cu incarcatura „de o putere redusa“, a declarat, miercuri, ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, citat de agentia rusa Sputnik,…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a declarat la Ljubljana ca este daunator si periculos ca statele din Balcanii de Vest sa fie obligate sa aleaga intre Rusia si Occident. La conferinta de presa organizata dupa intrevederea cu ministrul sloven de externe, Karl Erjavec, Lavrov a apreciat ca asa…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a aterizat joi la Beirut pentru o scurta vizita, prima in Liban a unui responsabil american de acest rang din ultimii patru ani, relateaza AFP si Reuters. In cele cateva ore in care se va afla la Beirut, Tillerson va avea convorbiri indeosebi cu…