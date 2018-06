Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata in cadrul summit-ului Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), care are loc in orasul port Qingdao, estul Chinei, ca doreste sa discute mai mult cu Rusia despre ceea ce el a numit retragerea "ilegala" a SUA din acordul international…

- Summitul Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), la care participa sefii de stat rus, iranian si chinez, se deschide sambata in orasul Qingdao, estul Chinei, in contextul unei cresteri a tensiunilor comerciale chino-americane si in timp ce Teheranul incearca sa se asigure de sprijinul acordat…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a primit vineri prima "Medalie a prieteniei" oferita de China unui cetatean strain, o distinctie acordata de omologul sau Xi Jinping, relateaza AFP. Presedintele rus a fost primit cu onoruri la Beijing, cu ocazia unei vizite oficiale care va continua sambata si duminica…

- Kremlinul a avertizat marti ca retragerea Statelor Unite din acordul nuclear, semnat intre Iran si marile puteri din grupul P5+1 (China, Franta, Rusia, Marea Britanie, Statele Unite plus Germania), va avea "consecinte serioase", relateaza site-ul agentiei Reuters. Presedintele american…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a atras luni atentia ca SUA vor regreta o eventuala decizie de a parasi acordul nuclear al Iranului cu marile puteri, iar Teheranul se va impotrivi ferm presiunii Washingtonului de a-i limita influenta in Orientul Mijlociu, relateaza Reuters. Presedintele…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani i-a declarat duminica omologului sau francez, Emmanuel Macron, ca acordul nuclear din 2015 intre Iran si marile puteri internationale (SUA, Rusia, China, Regatul Unit, Franta si Germania) nu este negociabil, informeaza AFP, citata de Agerpres. AFP preia de pe site-ul…

- CHIȘINAU, 24 apr — Sputnik. Potrivit ministrului rus al Apararii, Statele Unite demonstreaza ca sunt gata sa foloseasca toate mijloacele, inclusiv cele militare, în încercarea de a-și menține rolul de hegemon în relațiile internaționale, împingând lumea spre…

- In raportul anual al Departamentului de Stat american privind drepturile omului, China, Rusia, Iranul si Coreea de Nord sunt etichetate drept "condamnabile moral" pentru incalcarea continua a drepturilor respective, de aceea - potrivit documentului - aceste tari sunt "factori de instabilitate", informeaza…