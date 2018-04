Iran renunta la dolarul SUA in tranzactiile internationale!

Stiri pe aceeasi tema

- In raportul anual al Departamentului de Stat american privind drepturile omului, China, Rusia, Iranul si Coreea de Nord sunt etichetate drept "condamnabile moral" pentru incalcarea continua a drepturilor respective, de aceea - potrivit documentului - aceste tari sunt "factori de instabilitate", informeaza…

- Teheranul a promis marti o riposta dupa uciderea a sapte iranieni intr-un atac aerian care a avut loc in Siria si a fost atribuit Israelului, informeaza AFP. Mai multe mass-media din Iran au revizuit marti in crestere, la sapte morti (anterior se vorbea de patru) bilantul victimelor iraniene ale atacului…

- Arabia Saudita avertizeaza ca va dezvolta bombe nucleare daca Iranul fabrica armament atomic. "Arabia Saudita nu vrea sa se doteze cu arme nucleare, dar, fara niciun dubiu, daca Iranul va dezvolta armament atomic, vom proceda la fel in cel mai scurt timp", a declartat printul Mohammed bin Salman.…

- "Exista programe pentru rachete care se pot deplasa pe cateva sute de kilometri, care nu sunt compatibile cu rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU si care depasesc nevoia Iranului de a isi proteja frontierele", a declarat Jean-Yves Le Drian reporterilor inainte de a efectua, luni, o vizita…

- Criminalitatea cibernetica costa economiile din intreaga lume aproximativ 600 de miliarde de dolari pe an, sau 0,8% din PIB-ul mondial, in crestere fata de aproximativ 445 de miliarde de dolari in anul 2014, arata un studiu publicat miercuri de firma McAfee, specializata in protectia impotriva atacurilor…

- Serghei Riabkov, ministrul adjunct de Externe al Rusiei, a declarat ca Moscova exclude posibilitatea unui revizuiri in acest moment a acordului nuclear a Iranului, in pofida presiunilor in acest sens exercitate de Washington, informeaza agentia de stiri Tass. "Nu exista nici o modalitate…

- Rusia, Coreea de Nord, Iranul si China sunt principalele amenințari la adresa Americii si a aliatilor sai, iar Statele Unite vor recurge la bomba atomica doar in situații excepționale.Acest lucru este stipulat in noua doctrina nucleara a SUA, publicata de Pentagon.