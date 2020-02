Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis joi un mesaj pe Facebook prin care face din nou apel la calm in legatura cu coronavirus si a cerut mass-mediei sa trateze acest subiect cu responsabilitaet.

- Miile de cazuri de infectare cu coronavirus au determinat cercetatorii sa recurga la experimente pe animale pentru gasirea unui vaccin ce ar putea pune capat epidemiei. In Statele Unite ale Americii, mii de animale au fost infectate in mod intenționat cu coronavirus in cautarea unui remediu. Oamenii…

- Monedele asiatice erau in scadere luni pe masura ce raspandirea rapida a coronavirusului dincolo de China a alimentat temerile referitoare la o pandemie si i-a determinat pe investitori sa se indrepte spre aur si dolari pentru siguranta, transmite Reuters. Italia, Coreea de Sud si Iran au…

- Este panica in comunitatea de romani din Italia. Oamenii nu știu ce sa faca pentru ca numarul imbolnavirilor crește de la o ora la alta. In Italia traiesc peste 1,2 milioane de romani. Mulți dintre ei sunt in alerta."Pana la acest moment, misiunea diplomatica și oficiile consulare romane de pe teritoriul…

- Epidemia de coronavirus mai face o victima in Iran. Bilantul deceselor cauzate de coronavirus urca la cinci, cel mai mare numar de decese inregistrate intr-o țara din afara Extremului Orient, scrie AFP.Noul coronavirus a fost semnalat pentru prima oara in Iran miercuri, cand autoritațile au anunțat…

- Banca centrala chineza a anunțat, într-o conferința de presa, ca va începe curațarea efectiva a banilor aflați în curculație pentru a opri raspândirea coronavirusului COVID-19, transmite publicația Quartz, scrie Mediafax. Este o masura extrema, dar care se poate dovedi eficienta.…

- Pensionar din Alexandria, lasat fara bani de o necunoscuta care l-a vizitat sub pretextul unei false promoții in Eveniment / on 13/02/2020 at 11:21 / Oamenii legii au intocmit un dosar penal dupa ce un barbat in varsta de 67 de ani, din Alexandria, a reclamat faptul ca a fost pacalit de o femeie.…

- Pasagerii care au vizitat China cu 14 zile inainte de plecarea lor spre Israel nu mai pot intra in aceasta tara, incepand de luni, 3 februarie, informeaza Wiz Air. Masura este luata in conditiile epidemiei de coronavirus din China si nu se aplica pasagerilor care calatoresc cu pasaportul israelian sau…