- Presedintele american Donald Trump a postat luni pe Twitter fotografia unui caine care i-a insotit pe militarii americani in raidul din weekend care a dus la moartea liderului gruparii Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi.

- Ramasitele trupesti ale lui Abu Bakr al-Baghdadi au fost aruncate in mare dupa raidul militar american care l-a vizat pe liderul gruparii Statul Islamic (SI) in Siria, au confirmat luni responsabili ai Pentagonului, citat de AFP si Reuters, anunța AGERPRES.Citește și: Victor Ponta reacționeaza…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca moartea liderului organizatiei jihadiste Statul Islamic (SI) Abu Bakr al-Bagdad, anuntata de Donald Trump, este o ''etapa importanta'' in lupta ''impotriva terorismului international'', relateaza AFP.…

- Presedintele american Donald Trump va face de la Casa Alba un anunt "foarte important" duminica dimineata, a anuntat sambata seara purtatorul sau de cuvant Hogan Gidley, fara a da alte detalii, scrie Agerpres dupa o relatare AFP. Informatii neconfirmate afirma ca ar putea fi vorba de o operatiune…