- Tarile semnatare ale acordului din 2015 asupra programului nuclear iranian au convenit asupra organizarii unei reuniuni de conciliere cu Teheranul "in februarie", pentru a mentine acordul in pofida retragerii SUA, a anuntat vineri seful diplomatiei europene, Josep Borrell, informeaza AFP si Reuters.…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat miercuri ca SUA ar trebui sa plece din regiune si a spus ca atacurile cu rachete ale Teheranului asupra tintelor americane in Irak reprezinta "o palma peste fata" SUA, informeaza Reuters. "O actiune militara ca aceasta (atacurile asupra…

- Parlamentul iranian a crescut bugetul Gardienilor Revolutiei (IRGC) pana la 20 martie, sfarsitul anului persan, a anuntat marti presedintele legislativului, Ali Larijani. Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a ordonat cresterea bugetului IRGC cu echivalentul a 225 milioane de dolari, a…

- Atacul teroristilor s-a soldat cu decesul unui militar si moartea a doi contractori americani, afiliati Departamentului de Aparare al SUA. Organizatia Al Shabab a anuntat, de asemenea, ca a distrus cu aceasta ocazie sapte aaparate de zbor si trei vehicule militare. Comandamentul militar american…

- Liderul siit Moqtada Sadr, unul cei mai influenți clerici din Irak, a dat vineri ordin combatantilor sai din Armata lui Mehdi sa "tina aproape", reactivand astfel o militie oficial destructurata in urma cu aproape un deceniu si care a semanat teroare in randurile soldatilor americani in Irak, informeaza…

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a declarat luni ca Teheranul este deschis la negocieri cu Statele Unite in legatura cu un schimb amplu de prizonieri intre cele doua țari, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: ALERTA dupa maturisirile…

- Sindicatele, grupurile de studenți și alți demonstranți din Columbia au protestat în masa joi ca reacție la planurile de reforma economica și ca forma de manifestare a nemulțumirilor fața de mandatul președintelui Ivan Duque, determinând activarea starii de asediu în orașul Cali, relateaza…

- Liderul suprem iranian, ayatolahul Ali Khamenei, a grațiat joi mii de prizonieri, inclusiv 32 de activiști și alte persoane arestate pentru acuzații de ”securitate”, potrivit Associated Press, potrivit Mediafax.Site-ul Mizanonline.com a informat ca cei 32 de prizonieri sunt in principal jurnaliști…