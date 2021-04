Stiri pe aceeasi tema

- Partidului „ȘOR” și Platforma „Pentru Moldova” considera ca decizia Curtii Constitutionale privind dizolvarea Parlamentului nici pe departe nu soluționeaza criza politica, dar o adancește.

- Guvernul trebuie sa mearga mai departe pentru ca tara nu poate fi aruncata intr-o instabilitate politica in urma unei remanieri de ministru, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, vicepremierul Kelemen Hunor, presedintele UDMR, care a facut apel la colegii de coalitie pentru o discutie calma in perioada…

- Premierul Florin Citu a reluat tema salarizarii bugetarilor si a anuntat ca a oprit cresterile salariale fara niciun fel de legatura cu performanta, informeaza Agerpres . Premierul Florin Citu a declarat ca ar fi „mers putin mai departe” in privinta modificarii legii salarizarii si a sporurilor bugetarilor,…

- ​Premierul Florin Cîtu susține ca problema sporurilor bugetarilor s-ar fi putut rezolva daca exista voința politica, însa aceasta „n-a prea fost”. El a insistat ca angajatii din sistemul de stat ar trebui remunerati în functie de performanta fiecaruia."Am fost…

- Este mereu cu zambetul larg pe buze și radiaza de-a dreptul, insa v-ați intrebat vreodata cu ce probleme s-a confruntat Raluka in copilarie? Concurenta de la Te cunosc de undeva a vorbit deschis despre greutațile prin care a trecut.

- Fostul presedinte si lider PSD Ion Iliescu a implinit miercuri varsta de 91 de ani. Disparut de pe scena publica, Iliescu a declarat ca s-a vaccinat impotriva coronavirus, adaugand ca se simte bine. Fostul presedinte a comentat apoi relatia sa cu actuala conducere a PSD si a vorbit despre modul in care…

- Expert in politica prin experiența și funcțiile pe care le-a deținut, Ion Iliescu spune ca discursul AUR nu are nimic in comun cu ce facea Corneliu Vadim Tudor. Deși mulți incearca sa spuna ca AUR este noul PRM, fostul președinte al Romaniei considera ca cele doua formațiuni nu seamana. ”Nu…

- Este zi de doliu in politica din Romania. Samuel Calota și soția lui s-au stins din viața in urma unui accident cumplit in Brașov. Cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-i salva pe cei doi soți.