- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata ca spera ca viitoarea administratie americana va 'invata' din esecul politicii de presiuni si sanctiuni impuse de Donald Trump impotriva Teheranului si care nu au ingenunchiat Republica Islamica, transmite AFP.Presedintele american in…

- Candidatul democrat in algerile prezidențiale din Statele Unite, Joe Biden, l-a depașit pe Donald Trump in statul-cheie Georgia, fiind foarte aproape de victoria in cursa pentru Casa Alba. Numaratoarea voturilor nu s-a incheiat inca, iar Donald Trump trebuie sa obțina victoria in statul Georgia pentru…

- Joe Biden a castigat miercuri in statele-cheie Michigan si Wisconsin, recucerind o parte importanta a "zidului albastru' pierdut de democrati la alegerile prezidentiale din Statele Unite de acum patru ani si reducandu-i mult sansele de realegere presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump,…

- Donald Trump incearca sa obtina cel de-al doilea mandat la Casa Alba, insa sondajele il dau favorit pe contracandidatul Joe Biden. Alegerile din Statele Unite vor avea loc marti, 3 noiembrie. Legendara gimnasta a Romaniei a fost insa eliminata in al doilea episod. Intr-un ultim mesaj, Trump i-a spus…

- Presedintia lui Donald Trump a insemnat o perioada dificila pentru relatiile dintre Statele Unite si Germania, un aliat traditional al SUA devenit 'sac de box' al magnatului instalat la Casa Alba. A avut insa dreptate Trump sa aleaga lupta si, dincolo de aceasta, poate o victorie eventuala a democratului…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat joi ca se opune modificarii regulilor pentru viitoarele sale dezbateri cu Joe Biden, dupa un haotic prim duel televizat, noteaza AFP, potrivit Agerpres.Comisia insarcinata cu organizarea dezbaterilor electorale in Statele Unite a anuntat miercuri…

- Prestigiosul cotidian american The Washington Post si-a declarat, luni, sprijinul pentru candidatul democrat Joe Biden, care se va confrunta in alegerile din 3 noiembrie cu Donald Trump, ''cel mai slab presedinte al timpurilor moderne'', relateaza AFP, citata de Agerpres.Intr-un editorial, ziarul citat…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, conduce detasat in fata lui Donald Trump, in intentiile de vot ale electoratului latino-american pentru alegerile prezidentiale din 3 noiembrie din Statele Unite, potrivit unui sondaj publicat marti.