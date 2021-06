Presedintele ales al Iranului, ultraconservatorul Ebrahim Raisi, a declarat luni, la prima sa conferinta de presa dupa alegeri, ca nu va autoriza ''negocieri de placere'' in dosarul nuclear, refuzand totodata orice intalnire bilaterala cu presedintele american Joe Biden, in timp ce s-a aratat deschis fata de o normalizare a relatiilor Iranului cu rivalul sau regional, Arabia Saudita, relateaza agentiile AFP si Reuters. Ebrahim Raisi, in varsta de 60 de ani, un critic strident al Occidentului, ii va succeda pe 3 august pragmaticului Hassan Rouhani, in timp ce Iranul incearca sa…