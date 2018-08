Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, a afirmat miercuri ca declaratia Iranului potrivit careia ar putea sa-si majoreze capacitatea de imbogatire a uraniului daca acordul international privind programul nuclear iranian esueaza risca sa ajunga aproape de ''linia rosie'',…

- Regimul de la Phenian spune ca este dispusa totusi la intalnirea istorica "in orice moment si sub orice forma". Ministrul adjunct de Externe de la Phenian, Kim Kye-gwan, a declarat ca decizia lui Trump este "extrem de regretabila". Donald Trump a trimis ieri o scrisoare personala lui Kim Jong-un…

- Tarile Uniunii Europene vor avea o abordare unitara in determinarea de mentinere a Acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, in pofida deciziei Statelor Unite de a iesi din acest tratat, a afirmat miercuri ministrul german de Externe, Heiko Maas.

- Ministrul britanic de externe, Boris Johnson, a afirmat luni ca va fi "foarte dificil" sa se incheie un nou acord mai vast cu Iranul, asa cum doresc Statele Unite dupa controversata lor retragere din intelegerea cu privire la programul nuclear iranian, transmite AFP. "Cred ca nu va fi…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear cu Iranul va afecta pe termen lung relatiile dintre Washington si Berlin, a declarat Heiko Maas, ministrul german de Externe, in cadrul unui interviu publicat, sambata, de Spiegel, citat de Deutsche Welle.

- Acordul nuclear semnat cu Iranul in 2015 "nu este mort" in ciuda deciziei presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite, a declarat miercuri ministrul francez de externe, adaugand ca presedintele francez Emmanuel Macron il va contacta mai tarziu in cursul zilei pe omologul sau iranian…

- Franța, Germania și Marea Britanie regreta decizia Statelor Unite de a se retrage din acordul nuclear cu Iranul. Presedintele Donald Trump a anuntat marti seara retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul. France, Germany, and the UK regret the U.S. decision to leave the…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, i-a cerut, luni, președintelui Statelor Unite, Donald Trump, sa nu renunțe la actualul acord nuclear cu Iranul, afirmand ca un astfel de gest ar fi o greșeala in actualul context, relateaza site-ul BBC News, conform Mediafax.Ministrul…