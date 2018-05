Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a calificat marti situatia din Orientul Mijlociu drept ''exploziva'' si a criticat SUA pentru actiunile unilaterale in regiune, precum si Israelul pentru - ceea ce a spus el - un nivel nejustificat de violenta, potrivit Reuters.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, la Blaj, ca Guvernul nu s-a consultat cu el cand a actionat pentru blocarea declaratiei UE, ca PSD face politica externa dupa ureche si risca sa ne scoata din UE.

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, se va deplasa la Beijing, Moscova si Bruxelles pentru a discuta despre modalitati de salvare a acordului nuclear incheiat cu marile puteri, dupa retragerea Statelor Unite, a declarat vineri purtatorul sau de cuvant, citat de AFP. Seful…

- Acordul nuclear semnat cu Iranul in 2015 "nu este mort" in ciuda deciziei presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite, a declarat miercuri ministrul francez de externe, adaugand ca presedintele francez Emmanuel Macron il va contacta mai tarziu in cursul zilei pe omologul sau iranian…

- Marea Britanie si Franta s-au pus de acord ca un ”larg evantai de optiuni” sa fie prezentat la ONU ca raspuns la presupusul atac chimic de sambarta seara de la Duma, in Ghouta de Est, a anuntat luni Ministerul britanic de Externe, relateaza Reuters, conform news.ro.Seful diplomatiei britanice Boris…

- ”In trecut a trebuit sa ne explicam actiunile in fata diverselor organisme internationale, insa acest lucru s-a schimbat. Productia noastra (de rachete) s-a triplat”, a declarat generalul Amir Ali Hajizadeh, scrie mediafax.ro. Declaratiile lui Hajizadeh au fost facute in contextul in care ministrul…

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat ca Iranul trebuie sa raspunda ingrijorarilor internationale privind programul de rachete balistice, sau risca impunerea unor noi sanctiuni, informeaza site-ul postului France 24.

- Jean-Yves Le Drian, ministrul francez de Externe, a declarat ca ambitiile Teheranului privind dezvoltarea arsenalului balistic iranian sunt foarte ingrijoratoare, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.