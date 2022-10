Stiri pe aceeasi tema

- Iranienii continua sa protesteze impotriva regimului de la Teheran, dupa mai bine de trei saptamani, in ciuda represiunii tot mai brutale a autoritaților, relateaza Reuters. Liderul Suprem Khamenei a incercat sa-i umileasca din nou pe protestatari numind manifestațiile masive „revolte impraștiate”.

- Decesul tinerei Mahsa Amini in arestul politiei a fost legat de o afectiune cerebrala si nu a fost provocat de lovituri, arata un raport medical publicat vineri de legistii iranieni, citat de AFP si Reuters, scrie Agerpres. Amini a fost arestata pentru ca nu s-a imbracat așa cum cere legea islamica…

- Un videoclip al martorilor oculari, difuzat luni (3 octombrie), a pretins sa arate oameni care fug pe fondul ciocnirilor dintre forțele de securitate iraniene și protestatarii studenți de la o universitate proeminenta din Teheran. Reuters nu a putut verifica independent evenimentele de la universitate.…

- Ayatollahul Ali Khamenei a acuzat luni SUA și Israelul pentru organizarea protestelor izbucnite in intreaga țara dupa moartea lui Mahsa Amini, tanara arestata pentru ca nu a purtat corespunzator valul islamic impus de strictul cod vestimentar al Republicii Islamice, scrie Reuters. Liderul suprem iranian,…

- Moartea in custodia poliției din Teheran a tinerei iraniene Mahsa Amini, arestata pentru incalcarea codului vestimentar islamic, a fost declanșatorul actualelor proteste din Iran. Nemulțumirea fața de regim este insa veche: oamenii cer ca autoritațile sa fie trase la raspundere, cer respectarea drepturilor…

- In inregistrarile video obținute de Reuters, se pot vedea oameni protestand in fața Universitații de Tehnologie Amirkabir din Teheran, in urma morții unei femei aflate in arest. Poliția iraniana a declarat luni (19 septembrie) ca decesul a fost un „incident nefericit”, a raportat o agenție de știri…

- Protestele au continuat duminica in Iran, iar #MahsaAmini a devenit unul dintre cele mai folosite hashtag-uri pe Twitter in persana, in contextul furiei iranienilor in legatura cu moartea unei tinere femei aflate in arestul politiei moravurilor, responsabila cu aplicarea regulilor stricte privind portul…