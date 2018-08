Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii solicita demiterea de urgenta a ministrului Agriculturii, Petre Daea, in urma declaratiilor cu privire la victimele Holocaustului, a declarat, joi, presedintele PNL, Ludovic Orban. "PNL solicita demiterea de urgenta a ministrului Agriculturii, Petre Daea, dupa gafa incredibila comisa de ministru…

- USR cere demiterea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefului Jandarmeriei, Sebastian Cucos, pentru modul in care au actionat fortele de ordine la protestele de miercuri seara din Piata Victoriei, a...

- Motiunea simpla impotriva ministrului Economiei intitulata "Daniel Andrusca - piesa de mobilier in minister. Incompetenta falimenteaza Romania" a fost respinsa luni in plenul Senatului. In favoarea motiunii s-au exprimat, prin vot secret electronic, 37 senatori, 70 au fost impotriva si…

- Presedintele Comisiei pentru transporturi si infrastructura din Camera Deputatilor, Lucian Bode (PNL), i-a cerut, luni, premierului Viorica Dancila sa-l demita din functie pe ministrul Transporturilor, Lucian Sova, pentru ”declaratiile iresponsabile” ale acestuia despre autostrazi.

- Parlamentarii USR cer demiterea ministrului Transporturilor, Lucian Sova, acuzand ca blocheaza proiectele mari de infrastructura ale Romaniei. Ei il caracterizeaza pe Sova drept „un veritabil ministru anti-autostrazi”, dupa ce acesta a declarat saptamana trecuta ca multinationalele vor pleca atunci…

- Senatorii vor dezbate si vota, in plenul de luni, motiunea simpla prin care liberalii ii cer demisia ministrului Economiei, intitulata "Daniel Andrusca, piesa de mobilier in minister. Incompetenta falimenteaza Romania!".

- Parlamentarii ucrainieni au votat joi in favoarea demiterii lui Oleksandr Daniliuk, ministrul Finantelor, care a acuzat ca i s-a cerut sa tolereze "coruptia politica", informeaza presa internationala.

- Timp de trei ore, liderul Kremlinului și oaspetele sau, care s-au intretinut la Palatul Constantin, au dat la o parte toate subiectele incomode fara sa se supere vreodata. "Cu privire la Siria apropierea pozițiilor noastre este cea mai evidenta", a salutat un diplomat francez, dupa intalnirea dintre…