Stiri pe aceeasi tema

- Acordul nuclear semnat cu Iranul in 2015 "nu este mort" in ciuda deciziei presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite, a declarat miercuri ministrul francez de externe, adaugand ca presedintele francez Emmanuel Macron il va contacta mai tarziu in cursul zilei pe omologul sau iranian…

- Televiziunea de stat iraniana a calificat ca ilegala decizia presedintelui Donald Trump de a retrage SUA din acordul nuclear cu Iranul. Presedintele iranian Hassan Rouhani anuntase deja ca va prezenta reactia tarii sale imediat dupa ce Trump isi face cunoscuta in mod oficial pozitia fata de acord,…

- Ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a afirmat marti ca Statele Unite ale Americii (SUA) vor face ''o greseala'' daca se retrag din acordul privind programul nuclear iranian semnat in 2015 de Teheran cu sase mari puteri ale lumii (SUA, Rusia, Marea Britanie, Franta,…

- Președintele Iranului, Hassan Rouhani, a spus luni ca Statele Unite vor regreta orice decizie de a parasi acordul nuclear din 2015 cu marile puteri ale lumii, iar Teheranul se va opune ferm presiunii Washingtonului de a-i limita influenta in Orientul Mijlociu, relateaza Reuters.

- Statele Unite ale Americii, Franța și Marea Britanie le-au spus ambasadorilor NATO ca atacurile de vineri noapte asupra mai multor poziții din Siria au fost o ultima soluție și au avut ca scop stoparea altor atacuri chimice, a spus șeful alianței, relateaza Reuters.

- Premierul rus, Dmitri Medvedev, a cerut luni guvernului sa intocmeasca o lista cu posibile contramasuri dupa ce Statele Unite au impus vineri noi sanctiuni Moscovei, transmite Reuters, citand agentia Interfax.

- Patru persoane au fost arestate, vineri, dupa ce au escaladat un balcon aflat la primul etaj al ambasadei iraniene la Londra, cu scopul de a protesta impotriva Guvernului de la Teheran, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului. Presedintele american Donald Trump a recunoscut in decembrie…