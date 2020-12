Iran: Parlamentul a adoptat o lege care interzice inspecțiile ONU și prevede accelerarea producției de uraniu îmbogățit ​Consiliul Gardienilor din Iran a aprobat miercuri o lege care obliga guvernul sa puna capat inspecțiilor ONU la siturile sale nucleare și accelereze producția de uraniu îmbogațit dincolo de limita stabilita de acordul nuclear semnat în 2015 daca sancțiunile la adresa Teheranului nu sunt ridicate în doua luni, transmite Reuters.



Parlamentul iranian a adoptat marți cu o larga majoritate legea ca masura de retorsiune la adresa asasinarii lui Mohsen Fakhrizadeh, directorul Departamentului de cercetari și inovare din cadrul ministerului apararii.



