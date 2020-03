Iran: O femeie de 103 ani s-a vindecat de coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 103 ani s-a vindecat de noul coronavirus in Iran, anunța agenția oficiala Irna, in condițiile in care infecția este considerata mult mai periculoasa pentru persoanele cele mai in varsta, scrie AFP. Pacienta fusese internata in orașul Semnan, la circa 180 km est de Teheran, arata articolul…

- O femeie din Statele Unite ale Americii, care s-a vindecat dupa o forma ușoara de coronavirus, a povestit totul despre lupta ei cu COVID-19 – de la felul surprinzator in care s-a infectat, pana la ce a urmat dupa ce a fost depistata pozitiv.

- O femeie in varsta de 98 de ani, considerata cel mai in varsta pacient bolnav de coronavirus din China, s-a vindecat dupa ce a fost diagnosticata cu infectie la plamani si insuficienta cardiaca, transmite presa internaționala.Citește și: Guvernul INTERZICE romanilor sa-și mai creasca porcii…