- Decesul tinerei Mahsa Amini in arestul politiei a fost legat de o afectiune cerebrala si nu a fost provocat de lovituri, arata un raport medical publicat vineri de legistii iranieni, citat de AFP si Reuters, scrie Agerpres. Amini a fost arestata pentru ca nu s-a imbracat așa cum cere legea islamica…

- Cursele cu feribotul intre Bechet Romania - Oryahovo Bulgaria se suspenda ca urmare a debitului scazut al Dunarii, anunța Instituția Prefectului Dolj si Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Dolj.

- In urma apelului, la fata locului s-a prezentat cel mai apropiat echipaj de politie, din care facea parte insa si politistul in cauza, relateaza Ziarul de Iași .Nervos, barbatul a intrat in casa refuzand sa discute cu politistii pe motiv ca el ceruse sa vina altcineva.Ca urmare, barbatul a fost amendat…

- Conform martorilor, polițistul aflat la volan ar fi fost atent la telefonul mobil din mana, iar fetița, in varsta de 11 ani, ar fi incercat sa traverseze, in fuga, pe trecerea. Din fericire, copila nu a suferit rani care sa-i puna viața in pericol, scrie Vremea Noua . Dupa o prima evaluare la fața locului,…

- sursa foto: ISU Vrancea Un groaznic accident in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs astazi pe DN 23, in zona cartierului Mandrești. La scurt timp dupa producerea evenimentului s-a aflat ca in urma impactului produs intre cele doua mașini, trei persoane au fost ranite și sunt incarcerate,…

In ultimele 24 de ore au fost inregistrate peste 7.300 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, iar 26 au murit.

- Ambasadorul Myanmarului in China, U Myo Thant Pe, a murit subit duminica in orasul Kunming din sud-vestul tarii, potrivit unui necrolog publicat in presa de stat din Myanmar si unor surse diplomatice de la Beijing, informeaza luni Reuters.

In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.765 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, iar 26 au decedat. Intre persoanele decedate este un tanar, cu varsta intre 20 și 29 de ani.