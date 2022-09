Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Iranului, Ebrahim Raisi, a afirmat joi ca decesul unei tinere, care a provocat manifestatii in Iran, va face obiectul unei "anchete", dar a denuntat ipocrizia puterilor occidentale, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Cel putin 31 de civili au fost ucisi in Iran de la debutul manifestatiilor, reprimate de fortele de securitate si izbucnite dupa decesul unei femei tinere dupa arestarea sa de catre politie, a raportat joi organizatia neguvernamentala Iran Human Rights (IHR), cu sediul la Oslo, transmite AFP.…

- Oficialii guvernamentali iranieni au denunțat a patra zi de proteste dupa moartea unei femei kurde de 22 de ani in custodia poliției, susținand ca manifestanții au cazut victime ale unei conspirații a dușmanilor sai, noteaza The Guardian. Mahsa Amini a murit vineri dupa ce a fost arestata de poliția…

- Moartea unei tinere arestate pentru ținuta ei, in Iran, a declanșat furie in intreaga lume. Numeroase femei din tara, dar și persoane din toata lumea, au inceput sa se tunda scurt in semn de protest dupa decesul lui Mahsa Amini, aflata in custodia poliției.

- Moartea, la 16 septembrie, a tinerei Mahsa Amini, dupa ce a fost arestata de „poliția moralei” din Iran, a declanșat un val de indignare și furie in toata țara. Au avut loc demonstrații și greve in capitala Teheran, Mashhad, Rasht și in regiunile kurde ale țarii. Forțele de securitate au raspuns in…

