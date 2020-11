Ghidul suprem iranian a avertizat marti impotriva "sperantei" unei "deschideri" diplomatice din partea Occidentului, in timp ce guvernul presedintelui Hassan Rouhani isi inmulteste semnalele catre presedintele ales american Joe Biden, relateaza AFP.



"Nu putem avea incredere in straini si sa speram intr-o deschidere din partea lor", a declarat ayatollahul Ali Khamenei in cadrul unei reuniuni la care au participat Rouhani, presedintele parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf si seful Autoritatii judiciare, Ebrahim Raisi, potrivit unui comunicat al biroului ghidului suprem.



…