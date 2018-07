Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care s-a catarat pe Statuia Libertatii in semn de protest fata de separarea familiilor de imigranti a fost arestata de politie de Ziua Independentei, transmite CNN, informeaza news.ro.Autoritatile au incercat sa o convinga pe femeie sa coboare dar ea a refuzat sa plece. Timp de aproape…

- Paula Bishop, o femeie de 37 de ani a murit in camera de hotel din Insulele Canare, unde era impreuna cu sotul ei, dupa prima zi de vacanta, scrie stirilekanald.ro. Cauza a fost intoxicatia cu alcool, iar un toxicolog a calculat ca femeia avea 4 grame de alcool pe litru de sange. Citeste si Insulele…

- Karina Turcan, o femeie originara din Republica Moldova, a fost arestata in Rusia, fiind acuzata de spionaj in favoarea Romaniei, aceasta riscand pana la 20 de ani in inchisoare daca va fi gasita vinovata, informeaza presa rusa.

- Trei femei au fost ranite iar una a decedat dupa ce una din avelopele autoturismului a explodat in timul deplasarii pe DN 38, la ieșirea din Topraisar, județul Constanța. Potrivit polițiștilor...

- Din cauza unei boli agresive care usuca ulmii din padurea Crang, vor fi taieri de copaci si in zona de promenada, pentru ca semnele bolii au aparut si aici. Autoritatile cer buzoienilor sa dea dovada de intelegere pentru ca doar asa se va limita raspandirea bolii Ulmii care au fost atacati de aceasta…

- Risa Hirako este un model de origine japoneza care se bucura de un adevarat success pe Instagram, unde isi impartaseste activitatile zilnice cu peste 200.000 de urmaritori. De curand femeia si-a uimit fanii, cand a dezvaluit adevarata ei varsta.

- Gina Haspel, candidata propusa de Trump pentru a conduce CIA, s-a declarat dispusa sa se retraga, conform a doi oficiali ai administratiei, din cauza ingrijorarilor ca discutiile despre metode de interogare considerate acte de tortura, program in care ar fi fost implicata, ar afecta reputatiei ei si…

- Autoritatile saudite au dispus vineri inchiderea unei sali de fitness pentru femei de la Riad, din cauza unui videoclip promotional in care aparea o femeie in tinuta sportiva mulata, relateaza Agerpres citand AFP.