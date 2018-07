Stiri pe aceeasi tema

- Industria aluminiului se confrunta cu mari provocari. Situația pe piața de materii prime iși continua mișcarea volatila. La aceasta se adauga și un curs de schimb USD/Euro fluctuant. Conform raportului Fast Markets, stocurile firmelor listate la bursa LME, de la nivelul de 7,6 M tone in 2014, au ajuns…

- Grupurile din industria auto germana, au avertizat duminica, inaintea intalnirii de saptamana viitoare dintre presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si Donald Trump, ca taxele pe care SUA le-a impus pana acum, sau ameninta ca le va intrduce, risca sa afecteze America, scrie Reuters.

- Fostul secretar de stat american Rex Tillerson a avertizat miercuri ca democratia in Statele Unite este amenintata de minciuni, intr-o aparenta referire la presedintele Donald Trump, care l-a demis din functia de sef al diplomatiei americane in luna martie, relateaza dpa, scrie agerpres.ro. 'Daca…

- Statele Unite isi inaugureaza luni, la Ierusalim, Ambasada in Israel, realizand promisiunea controversata a presedintelui Donald Trump, riscand sa inflameze furia palestinienilor, care ar putea sa protesteze in masa in teritoriile lor, mai ales in Fasia Gaza, relateaza AFP, scrie news.ro.Ivanka…