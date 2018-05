Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat miercuri dorinta de a mentine coordonarea in materie de securitate cu Rusia in Siria, in contextul in care Moscova sprijina atat regimul sirian, cat si pe aliatul sau iranian, ambii inamici ai Israelului, informeaza France Presse, conform agerpres.ro. …

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat miercuri decizia omologului sau american Donald Trump de a se retrage din acordul nuclear cu Iranul, apreciind ca Statele Unite "sunt cele care pierd" luand o astfel de masura, relateaza France Presse. "Statele Unite vor fi cele care pierd pentru ca…

- La scurt timp dupa ce președintele Donald Trump a anuntat, marții seara, retragerea Statelor Unite din acordul cu Iranul, aruncand in incertitudine stabilitatea Orientului Mijlociu, dar si relatiile transatlantice, prețul petrolului a explodat.

- Televiziunea de stat iraniana a calificat ca ilegala decizia presedintelui Donald Trump de a retrage SUA din acordul nuclear cu Iranul. Presedintele iranian Hassan Rouhani anuntase deja ca va prezenta reactia tarii sale imediat dupa ce Trump isi face cunoscuta in mod oficial pozitia fata de acord, a…

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.

- Presedintele rus Vladimir Putin va efectua o vizita oficiala la Ankara in perioada 3-4 aprilie, la invitatia omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan, si va avea o intrevedere si cu presedintele iranian Hassan Rouhani, a anuntat luni Kremlinul, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele rus Vladimir Putin, seful statului iranian Hassan Rohani si omologul lor turc Recep Tayyip Erdogan se vor intalni pentru discutii privind Siria in luna aprilie, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza agentia rusa de presa TASS, preluata de Reuters. Rusia, Turcia si Iranul coopereaza strans…