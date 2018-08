A condus beat la volan, pe o arteră intens circulată din Timișoara

Polițiștii timișeni au depistat un tânăr în vârstă de 27 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice, fiind sub influența băuturilor alcoolice. The post A condus beat la volan, pe o arteră intens circulată din Timișoara appeared first on Renaşterea… [citeste mai departe]