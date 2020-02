Iran: Conservatorii favoriţi după închiderea birourilor de vot la alegerile legislative Iranienii au votat vineri pentru a-si alege deputatii intr-un scrutin care ar urma sa consacre intarirea conservatorilor, dupa ce mii de candidati reformatori si moderati au fost exclusi de la scrutin de organismul iranian de supraveghere a alegerilor, potrivit AFP.



Birourile de vot s-au inchis oficial la miezul noptii, dupa nu mai putin de cinci prelungiri succesive pentru a permite mai multor alegatori sa realizeze ceea ce liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a numit inainte de alegeri o datorie nu doar civica, ci si "religioasa".



Dupa deschiderea simbolica a scrutinului,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

