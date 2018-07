Stiri pe aceeasi tema

- Amenintarile proferate de presedintele american Donald Trump contra Iranului reprezinta un 'razboi psihologic' si Teheranul va continua sa se opuna inamicilor sai, a declarat luni un reprezentant al conducerii Garzii Revolutionare, unitatea de elita a regimului iranian, transmite Reuters. ''Nu…

- Donald Trump ii raspunde lui Rouhani care a amenințat cu ”mama tuturor razboaielor”. Președintele american a avertizat Iranul sa nu mai amenințe niciodata Statele Unite in caz contrar vor suporta consecințe grave. Dupa ce președintele Iranului, Hassan Rouhani a avertizat, duminica, statele lumi ca un…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat duminica Iranul sa 'nu mai ameninte niciodata SUA', in caz contrar Teheranul riscand sa suporte consecinte precum 'cele pe care putini le-au cunoscut de-a lungul istoriei', transmit Reuters si AFP. Mesajul lui Trump a fost lansat pe Twitter…

- Armata americana, reactionand la avertismentele iraniene in stramtoarea Ormuz, a avertizat joi ca este pregatita sa protejeze libertatea navigatiei, informeaza Reuters, preluata de agerpres. Pana la 30% din exporturile maritime de petrol tranziteaza prin aceasta stramtoare situata la extremitatea…

- Aceasta ar fi reprezentat prima vizita a unui lider japonez in Iran in ultimii 40 de ani. Dar Japonia a transmis Iranului ca Abe nu va putea sa viziteze Teheranul, in pofida aranjamentelor pentru o intrunire cu presedintele Hassan Rouhani. Cu toate acestea, Motosada Matano, un purtator de cuvant al…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri Iranul cu "consecinte foarte grave" daca va decide sa relanseze programul sau nuclear, la o zi dupa anuntul retragerii Statelor Unite din acordul vizand sa impiedice Teheranul sa obtina arma nucleara, transmite AFP. "Sfatuiesc…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a atras luni atentia ca SUA vor regreta o eventuala decizie de a parasi acordul nuclear al Iranului cu marile puteri, iar Teheranul se va impotrivi ferm presiunii Washingtonului de a-i limita influenta in Orientul Mijlociu, relateaza Reuters. Presedintele…