Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, si-a exprimat duminica sprijinul fata de majorarea pretului la benzina, decisa in mod surprinzator de guvern si care a declansat proteste in mai multe orase ale tarii, transmite AFP.



'Nu sunt expert si exista opinii diferite, dar am spus ca, daca sefii celor trei ramuri iau o decizie, o sustin', a declarat Khamenei, citat de televiziunea de stat.



Majorarea pretului benzinei a fost decisa vineri de Inaltul consiliu de coordonare economica, format din presedintele tarii, presedintele parlamentului si seful autoritatii…