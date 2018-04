Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca l-a convins pe omologul sau american, Donald Trump, sa mentina forte SUA in Siria, reiterand ca rolul Frantei in atacurile impotriva regimului de la Damasc a fost unul complet legitim, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters, potrivit Mediafax.Liderul…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a denuntat sambata in termeni duri atacurile occidentale desfasurate impotriva Siriei, calificandu-i drept 'criminali' pe presedintele american Donald Trump, presedintele francez Emmanuel Macron si premierul britanic Theresa May, relateaza AFP, conform…

- Ali Akbar Velayati, inaltul consilier al liderului suprem al Iranului, a afirmat miercuri ca Teheranul va sustine Damascul impotriva oricarei agresiuni straine, a relatat televiziunea de stat, intr-un aparent raspuns la comentariile presedintelui american Donald Trump despre un posibil atac impotriva…

- Presedintele american, Donald Trump, a scris duminica pe Twitter ca presedintele sirian, Bashar al-Assad, va avea un "pret mare de platit" pentru un atac cu arme chimice asupra civililor si a acuzat Iranul si pe liderul rus Vladimir Putin ca il sustin pe liderul sirian, relateaza Reuters, AFP si…

- Uniunea Europeana nu este o amenintare la adresa securitatii Statelor Unite si se asteapta sa fie exclusa de la aplicarea tarifelor anuntate de presedintele Donald Trump, in caz contrar fiind pregatita sa adopte masuri de retorsiune in termen de 90 de zile, a declarat, vineri, comisarul european pentru…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a glumit pe seama imaginii sale din presa internationala in timpul intalnirii avute in aceasta saptamana, la Phenian, cu doi emisari ai Seulului, care au fost tratati cu soju (bautura alcoolica traditionala coreeana), au relatat doua surse guvernamentale sud-coreene,…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord, informeaza Reuters. ''Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord'', indica…

- Mai multi avocati ai lui Donald Trump l-au sfatuit sa nu accepte sa fie interogat in ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la o posibila complicitate intre Moscova si echipa sa de campanie in vederea influentarii alegerilor din 2016, dezvaluie The New York Times, scrie Reuters, conform…