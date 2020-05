Stiri pe aceeasi tema

- Iranul, care sprijina gruparea libaneza Hezbollah, a condamnat vineri decizia Germaniei de a interzice orice fel de activitate a miscarii siite pe teritoriul sau si a calificat-o drept o masura care "serveste intereselor" SUA si Israelului, informeaza EFE. "Unele tari din Europa adopta atitudini fara…

- Iranul, care sprijina gruparea libaneza Hezbollah, a condamnat vineri decizia Germaniei de a interzice orice fel de activitate a miscarii siite pe teritoriul sau si a calificat-o drept o masura care "serveste intereselor" SUA si Israelului, informeaza EFE potrivit Agerpres. "Unele tari din Europa…

- Pana in prezent, numai activitatile aripii militare a Hezbollah - considerata drept o miscare terorista de toate tarile din uniunea Europeana (UE) - erau interzise, insa nu si cele ale aripii politice - care organizeaza manifestatii sau actiuni antiisraeliene cu regularitate. Ministrul de Interne Horst…

- Interdictia completa a activitatilor Hezbollah si clasarea ei drept organizatie terorista era ceruta cu insistenta de SUA si Israel. Politia a intreprins in dimineata zilei de joi raiduri pe teritoriul Germaniei pentru a aresta presupusi membri ai gruparii. Oficiali in domeniul securitatii estimeaza…

- "Ne confruntam cu provocari majore, atat din punct de vedere economic cat si din punct de vedere politic", a declarat Peter Altmaier, ministrul german al Economiei, care a prezentat noile prognoze revizuite privind evolutia Germania, cea mai mare economie a Europei. PIB-ul Germaniei va inregistra…

- Armata iraniana a cumparat trei drone ce pot transporta bombe si care au o raza de actiune de 1.500 de kilometri, a anuntat, sambata, ministrul apararii, Amir Hatami, la televiziunea nationala, conform Agerpres.Dronele pot monitoriza "miscarile inamicului de la o distanta considerabila" si sunt capabile…

- 18 copii se afla printre cele 52 de persoane ranite de șoferul unei mașini care a intrat luni în mulțimea care participa la un carnaval în Volkmarsen, a spus joi poliția regionala, care a adaugat ca unele dintre victime sunt în stare critica. De asemenea, înca nu este clar motivul…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a criticat planurile SUA de a sancționa Nord Stream-2. Declarația a venit pe fondul sancțiunilor americane impotriva proiectului. Joachim Paul, Member of Parliament of Rhineland-Palatinate and Deputy Leader, și-a exprimat opinia in aceasta privința pentru…