- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va continua sa conduca lupta globala impotriva pandemiei cu noul coronavirus care "ameninta sa distruga insasi esenta cooperarii internationale", a declarat marti directorul general al organizatiei, Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmite Reuters potrivit Agerpres.…

- Washingtonul si Teheranul si-au adresat invective pe Twitter pe tema unui schimb de detinuti ”fara conditii prelabile” - propus de Iran, o oferta pe care Statele Unite au ironizat-o provocandu-i pe iranieni sa trimita un avion cu scopul de a-si lua inapoi 11 cetateni pe care vrea sa-i expuleze, relateaza…

- Cercetatorii din Israel au izolat intr-un laborator de cercetari biologice un anticorp ce detine un rol cheie in lupta impotriva noului coronavirus, a anuntat luni ministrul Apararii, care considera ca aceasta reusita reprezinta o descoperire importanta in cadrul eforturilor depuse in vederea dezvoltarii…

- Emisarul american responsabil de negocierile intre SUA si talibani a cerut duminica insurgentilor sa instituie o "incetare a focului umanitara" in Afganistan cu scopul de a facilita lupta impotriva unui "inamic comun": noul coronavirus, informeaza AFP."Bunastarea poporului afgan si a tarii…

- Iranul nu va cere niciodata ajutor SUA in lupta impotriva noului coronavirus, a declarat luni purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe iranian, Abbas Mousavi, citat de Reuters. Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a respins ofertele de asistenta umanitara din partea Washingtonului…

- Presedintele SUA Donald Trump a avertizat miercuri Iranul împotriva oricarui atac vizând soldati americani în Irak, relateaza AFP, potrivit Agerpres. „Potrivit informatiilor noastre (...), Iranul si protejatii sai pregatesc un atac viclean împotriva trupelor americane…

- Presedintele SUA Donald Trump a avertizat miercuri Iranul impotriva oricarui atac vizand soldati americani in Irak, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Potrivit informatiilor noastre (...), Iranul si protejatii sai pregatesc un atac viclean impotriva trupelor americane si /sau a bazelor din…

- Teheranul nu va accepta niciodata vreun ajutor medical american in lupta impotriva noului coronavirus, a anuntat duminica liderul suprem iranian Ali Khamenei, care-i banuieste pe ”sarlatanii” aflati la putere la Washington ”capabili” sa vrea sa amplifice epidemia in tara, relateaza AFP, potrivit…