Irakul va ridica interdicţia impusă aplicaţiei de mesagerie Telegram, după rezolvarea problemelor de securitate Aplicatia este utilizata pe scara larga in Irak pentru mesagerie, dar si ca sursa de stiri si pentru partajarea continutului. Unele canale contin cantitati mari de date personale, inclusiv numele, adresele si legaturile de familie ale irakienilor. Ministerul a spus intr-un comunicat ca decizia de a ridica interdictia a venit dupa ce ”compania care detine platforma a raspuns conditiilor autoritatilor de securitate care au cerut companiei sa dezvaluie entitatile care au scurs datele cetatenilor”. De asemenea, compania ”si-a exprimat deplina disponibilitate de a comunica cu autoritatile relevante…”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

