Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile turce au declansat o ancheta împotriva primarului Istanbulului pe care îl acuza ca a dat dovada de „lipsa de respect” atunci când a stat cu mâinile la spate în timpul unei vizite la mausoleul unui sultan, anunța AFP și Barrons, potrivit Agerpres.…

- Nimeni nu ascunde ca aceasta este o reacție la transferul Kievului de unitați și tehnica la linia de contact din Donbas, precum și la mișcarea trupelor rusești in interiorul țarii. Sputnik a incercat sa afle ce se intampla. Drone deasupra frontului Odata cu inceputul unei noi escaladari in…

- Charles Michel, președintele Consiliului European, spune ca nu poate sa doarma noaptea dupa cele intamplate in Turcia, cand a gafat și a lasat-o pe Ursula von der Leyen sa ramana in picioare in timp ce el și Erdogan s-au așezat pe cele doua scaune pregatite de protocolul turc, relateaza Euronews.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, afirma, miercuri, ca Raluca Turcan este ”un ministru catastrofa” care nu stie ce legi a votat precizand ca, in aprilie 2020, a fost adoptata o lege propusa de PSD care prevede ca familiile medicilor care au decedat de coronavirus sa primeasca o pensie de urmas. „Plecati…

- Liderii Uniunii Europene si-au exprimat ingrijorarile referitoare la situatia drepturilor omului in aceasta tara, in cadrul unei intrevederi cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la Istanbul, informeaza Agerpres.

- Inalti responsabili turci au condamnat duminica o scrisoare deschisa semnata de peste 100 de amirali in retragere avertizand impotriva amenintarii reprezentate in opinia lor de proiectul "Canal Istanbul", dorit de presedintele Recep Tayyip Erdogan, pentru un tratat care garanteaza trecerea libera…

- Un deputat al principalului partid pro-kurd din Turcia a fost lipsit miercuri de mandatul sau, o masura care deschide calea spre incarcerarea sa si marcheaza un nou punct de cotitura in represiunea impotriva formatiunii sale de opozitie, relateaza AFP. "Voi rezista acestui puci impotriva Parlamentului.…