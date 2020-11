Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator american a ordonat guvernului Iranului sa plateasca daune punitive si compensatorii in valoare de 1,4 miliarde de dolari familiei unui fost agent al FBI care a disparut in timpul unei calatorii pe o insula iraniana, in martie 2007, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Intr-o decizie…

- Politistii de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, ascunse in patru mijloace de transport conduse de trei cetațeni turci și un roman, 70 de persoane din Turcia, India și Siria, care au incercat sa treaca ilegal granita in Ungaria. In grupul celor care doreau sa treaca ilegal frontiera…

- Emirul Kuweitului, șeicul Sabah al-Ahmed al-Sabah, a murit, marți, la varsta de 91 de ani, informeaza BBC.Succesorul acestuia va fi, cel mai probabil, fratele sau vitreg, șeicul Nawaf al-Ahmed, in varsta de 83 de ani.In luna iulie, șeicul Sabah al-Ahmed al-Sabah a fost transportat in Statele Unite ale…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,2 s-a produs sambata in nord-estul Iranului, langa granita acestuia cu Turkmenistanul, a informat televiziunea de stat iraniana, potrivit Reuters. Mai multe case au fost avariate, insa nu au existat victime.Cutremurul a fost resimtit intr-o zona de langa localitatea…

- Oameni de afaceri si politicieni din Austria si-au exprimat ingrijorarea in ultimele zile dupa ce un numar in crestere de tari europene au emis avertizari de calatorie nu doar pentru orasul Viena, dar si pentru regiunile alpine ale Austriei din cauza cresterii numarului de infectari cu noul coronavirus.…

- CARAS-SEVERIN – Autoritatile si-au facut din nou simtita prezenta in zonele aglomerate, in centrele comerciale, in piete, in restaurante, pe terase si in trafic, in contextul pandemiei! Un nou weekend de controale s-a incheiat, in cadrul actiunilor fiind angrenati, in total, 333 de politisti, jandarmi,…

- "Punctul de lucru va fi folosit de Societatea Max Boegl Romania SRL in vederea bunei derulari a Proiectului laquo;Modernizarea Portului Tulcea de la Mm38 1350 la Mm 38 800raquo;ldquo;, se arata in documentul oficial. Actionarul unic al Max Boegl Romania este Max Bouml;gl International SE, persoana juridica…

- Statele Unite nu au dreptul sa declanseze mecanismul de reimpunere a tuturor sanctiunilor ONU cu privire la Iran, sustine ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif intr-o scrisoare adresata Natiunilor Unite in care solicita membrilor Consiliului de Securitate sa respinga initiativa Washingtonului,…