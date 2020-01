Stiri pe aceeasi tema

- Iranul si Statele Unite par sa apuce calea dezescaladarii, insa Irakul, devastat de mult timp de razboaie si disensiuni, ramane in ochiul ciclonului provocat de ultimele raiduri si represalii, dau asigurari experti, relateaza AFP.

- Uciderea generalului Qassem Soleimani - șef al forțelor Al-Quds -, intr-un raid al armatei americane asupra aeroportului din Bagdad, a starnit in Irak, pe de o parte, un val de furie imporiva SUA, iar pe de alta a instaurat panica și teroarea in randul populației. Libertatea a vorbit cu un irakian stabilit…

- Esmail Qaani, în vârsta de 63 de ani, a fost numit noul lider al Forțelor Quds, de catre liderul suprem iranian, dupa ce Qassem Soleimani a fost ucis vineri într-un raid american la Bagdad, relateaza AFP și BBC. ”Dupa martiriul gloriosului general Qassem Soleimani, îl…

- Cel putin opt persoane au fost ucise in noaptea de joi spre vineri in timpul bombardamentului asupra unui convoi pe aeroportul din Bagdad, la trei zile dupa atacarea ambasadei americane de catre demonstranti pro-iranieni, au anuntat oficiali ai serviciilor de securitate, transmite AFP. Aceste persoane…

- Pentagonul anunta uciderea unui lider militar iranian in urma atacurilor aeriene la Bagdad, anunta CNN. Cel putin opt persoane au fost ucise in noaptea de joi spre vineri in timpul bombardamentului asupra unui convoi pe aeroportul din Bagdad, la trei zile dupa atacarea ambasadei americane de catre…

- Statele Unite au trimis suplimentar 500 de soldati in Kuweit, invecinat cu Irakul, a declarat miercuri pentru AFP un oficial american, "foarte probabil" pentru a fi desfasurati ulterior in aceasta tara unde a fost atacata ambasada americana, provocand temeri legate de o escaladare a tensiunilor dintre…

- Coreea de Nord amenintase ca va urma "o noua cale" daca Washingtonul nu face noi propuneri in dialogul pentru dezarmare nucleara și ca-i va pregati lui Trump "un cadou de Craciun". Acest cadou nu a mai fost "livrat".

- ”Fara mine, Hong Kongul ar fi fost aneantizat in 14 minute. El (Xi Jinping) are un milion de militari in pozitie in afara Hong Kongului. Ei nu se duc acolo doar pentru ca i-am cerut-o eu”, a declarat presedintele american la postul Fox News.Locatarul Casei Albe a dat asigurari ca a pus…