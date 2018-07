Stiri pe aceeasi tema

- Hudhayfah al-Badri, fiul lui Abu Bakr al-Baghdadi, liderul gruparii Statul Islamic, a fost ucis in timpul unui atac pus la cale de jihadiști in provincia Homs, aflata in centrul Siriei, susține agenția de propaganda ISIS, Amaq, intr-o postare publicata marți.

- O coalitie a combatantilor arabi si kurzi in Siria, sprijinita de artileria fortelor franceze si americane, au inaintat duminica in ultimul bastion al gruparii jihadiste Statul Islamic in provincia Deir Ezzor (sud), informeaza AFP, citand o organizatie neguvernamentala. Fortele democratice…

- Cinci lideri ai retelei teroriste Stat Islamic, inclusiv un apropiat al lui Abu Bakr al-Baghdadi, au fost capturati in Irak, intr-o operatiune a serviciilor americane si irakiene, afirma surse citate de cotidianul The New York Times, informatia fiind confirmata de presedintele SUA, Donald Trump,…

- Liderul gruparii Statul Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi se afla pe teritoriul sirian, de-a lungul frontierei cu Irakul, si se deplaseaza insotit de o mana de oameni, intre care fiul si ginerele sau, a declarat miercuri un oficial irakian, relateaza AFP.

- Zeci de cadavre, jihadisti, dar si civili, au fost gasite intr-o groapa comuna in orasul Raqqa, fost bastion in Siria al gruparii Statul Islamic (SI), a anuntat sambata un oficial local, relateaza AFP. Citește și: Departamentul de Stat al SUA, raport DEVASTATOR pentru Romania: liderii PSD…

- Guvernul american vrea sa creeze o forta araba care sa inlocuiasca prezenta sa militara in Siria si sa ajute la stabilizarea nord-estului tarii dupa infrangerea gruparii jihadiste Statul Islamic, a dezvaluit marti publicatia The Wall Street Journal (WSJ), citata de agentia de presa EFE. …