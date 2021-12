Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile irakiene au finalizat plata despagubirilor catre Kuweit pentru invazia militara a emiratului din 1990-1991, se arata intr-un mesaj publicat marti pe site-ul Bancii Centrale (BC) a Republicii Arabe.

- Compania Amazon a fost amendata joi de autoritațile italiene de reglementare antitrust cu 1,13 miliarde de euro pentru abuz de poziție dominanta pe piața, relateaza CNBC. Autorita Garante della Concorrenza e...

- Sectorul turismului global se asteapta la pierderi de 2.000 de miliarde de dolari in acest an sub efectul restrictiilor legate de pandemia de COVID-19, a anuntat luni Organizatia Mondiala a Turismului (UNWTO) cu sediul la Madrid, care apreciaza ca reluarea activitatilor in acest sector este lenta…

- Guvernul irakian a anuntat ca va organiza joi un prim zbor de repatriere a migrantilor irakieni blocati la frontiera intre Belarus si Polonia "pe baza voluntara", relateaza luni France Presse. "Irakul va efectua o prima cursa pentru cei care doresc sa se intoarca acasa de buna voie in data de 18 a acestei…

- Artem Fedetskyi, fost jucator al lui Șahtior imprumutat la Karpati Lvov in 2010, dezvaluie ca el și colegii lui au primit de la Rinat Ahmetov o jumatate de milion de dolari ca sa caștige meciul cu Dinamo Kiev și sa deschida calea echipei din Donețk spre un nou succes in campionatul Ucrainei. In acel…

- O banca din Dubai a fost jefuita cu un „deepfake” audio. Pierderea se ridica la suma de 35 de milioane de dolari. Hackerii s-au folosit de o voce clonata electronic. Hoții s-au dat drept managerul unei firme care avea un cont la acea banca. Este al doilea caz de acest gen in care se folosește un „deepfake”…

- LG Electronics a acceptat sa plateasca 1,9 miliarde dolari companiei auto americane General Motors (GM), ca urmare a costurilor determinate de chemarea la revizie a modelului electric Chevrolet Bolt EV, ale carui baterii fabricate de firma sud-coreeana prezinta defecte si au provocat incendii la…

- Expertiza Veoneer in fabricarea sistemelor de asistare a soferilor (ADAS) a facut sa fie o tinta de preluare atractiva atat pentru Qualcomm cat si pentru compania canadiana Magna. In luna august, Qualcomm s-a oferit sa preia Veoneer cu o prima de 18,4% fata de o oferta de 3,8 miliarde de dolari facuta…